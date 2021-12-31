Синоптики предупредили татарстанцев о гололеде ночью и днем 1 января
В Татарстане ночью и днем 1 января прогнозируется гололед. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.
По прогнозу, 1 января на территории республики ожидается снег, днем местами слабая метель, в отдельных районах гололед. Ночью ожидается до -6..-11 градусов, днем до -2..-7 градусов.
Вчера синоптики сообщили, что похолодание вернется в РТ уже 3 января. В этот день температуры понизятся до -13... -18°, ночью и утром при прояснениях — до -23°. Ночью будет идти снег, днем существенных осадков не прогнозируется.Общество Татарстан
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