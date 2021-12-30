Гидрометцентр РТ: в новогоднюю ночь в Татарстане ожидается до -11

Фото: Максим Платонов (архив)

В новогоднюю ночь в Татарстане ожидается до -6... -11 градусов. Днем 1 января в республике прогнозируется от -2 до -7 градусов.

Ночью 2 января ожидается до -4... -9 градусов ночью, днем в республике потеплеет до -1... -6°. Уже в понедельник, 3 января, с отходом циклона дальше на восток в Татарстан начнет поступать холодный воздух северных широт. Температуры понизятся до -13... -18°, ночью и утром при прояснениях — до -23°. Ночью будет идти снег, днем существенных осадков не прогнозируется.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На этой неделе доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев уже сообщал, что в Татарстане последние дни уходящего года будут морозными, но 1 января прогнозируется резкое потепление.



Аналитики сервиса «Яндекс.Погода» подсчитали, что в Казани идеальная погода в новогоднюю ночь была четыре раза за последние 10 лет. Хорошей погодой россияне считают безветренную, с умеренным снегопадом и температурой от 0 до минус 10 °C.



Татьяна Леухина