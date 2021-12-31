Онколог не подтвердил информацию о том, что перенесшие COVID-19 чаще заболевают раком

Данных о том, что перенесшие COVID-19 чаще других заболевают раком лёгкого или онкозаболеваниями желудочно-кишечного тракта, нет. Об этом заявил директор ФГБУ НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина, главный внештатный специалист-онколог Минздрава России Иван Стилиди.

Он отметил, что благодаря пандемии онкологи стали чаще выявлять рак лёгкого на ранней стадии. Однако это связано не с самим вирусом, а с тем, что россияне стали чаще проходить компьютерную томографию легких, пишет «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Повторюсь, данных о связи COVID с возникновением злокачественных образований не существует, — сказал Стилиди.

Сегодня СМИ со ссылкой на замглавы комитета Госдумы по охране здоровья, кандидата медицинских наук Татьяну Соломатину сообщили, что у людей, перенесших COVID-19, может развиться онкологическое заболевание. Рак у них может развиться в либо в легких, либо в желудочно-кишечном тракте.

Татьяна Леухина