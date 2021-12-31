В Институте философии РАН объяснили заказ исследования зла и ада на 724 тысячи рублей

Исследование, посвященное злу и аду, которое заказала РАН за 724 тысячи рублей (согласно сайту госзакупок), являются частью «абсолютно научного философского обсуждения». Об этом РБК рассказал старший научный сотрудник Института философии РАН Кирилл Карпов. Работы по договору были выполнены еще 7 октября.

— Все это в рамках закона, в рамках гранта, который выделен. Люди выиграли конкурс на это, и там все распределено изначально из Российского научного фонда (РНФ) — сообщили представители института.

По данным РБК, единственным поставщиком госзакупки указан Игорь Гаспаров — доцент, кандидат философских наук, который работает в Воронежском государственном медицинском университете имени Бурленко и Высшей школе экономики (НИУ ВШЭ). Как заявил Карпов, он руководил научным исследованием «Феномен зла: от метафизики к теориям морали», в рамках которого и была написана работа «Является ли злом существование ада». Это теологическая работа, в которое обсуждается, является ли существование ада (которое утверждается в христианской догматике) аргументом против божественной благости. И это, как уверяет ученый, «абсолютно научное философское обсуждение», Гаспаров — «очень уважаемый и знающий специалист», а сама статья прошла двойное рецензирование. А госзакупка понадобилась, потому что Гаспаров не работает в Институте философии РАН.

Напомним, между тем в 2021 году Казанский научный центр Российской академии наук стал одним из победителей конкурса на предоставление научным организациям и вузам грантов на реализацию мероприятий программы в рамках нацпроекта «Наука и университеты» и Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019—2027 годы.

Людмила Губаева