Казанский научный центр РАН стал победителем конкурса грантов на развитие генетических технологий

В этом году Казанский научный центр Российской академии наук стал одним из победителей конкурса на предоставление научным организациям и вузам грантов на реализацию мероприятий программы в рамках нацпроекта «Наука и университеты» и Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019—2027 годы. Об этом сообщается на сайте Минобра Татарстана.

Конкурс был проведен в три очереди. Победителями первой очереди, куда входили исследовательские программы, стали 19 научно-исследовательских институтов. Кроме Казанского научного центра РАН, в этом списке оказались Томский государственный университет и Московский государственный университет имени Михаила Ломоносова.

Общий объем гранта для победителей конкурса на 2021—2023 годы составил 9,5 млрд рублей.

Фото: ru.wikipedia.org

Накануне в Татарстане утвердили положение о республиканских грантах, предоставляемых на развитие гражданского общества.

Дарья Акимова