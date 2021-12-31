Эксперты выяснили новогодние приметы и ритуалы россиян

Эксперты исследовательского центра портала Superjob.ru провели опрос и узнали, какие новогодние приметы и ритуалы есть у россиян.

Так 11%, а это каждый девятый россиянин, загадывают желание под бой курантов, 5% смотрят поздравления президента РФ, еще по 5% пьют шампанское, пока часы на Спасской башне бьют куранты, и едят оливье с селедкой под шубой.

3% записывают новогоднее желание на бумажке, жгут ее, а пепел бросают в бокал с шампанским и выпивают. 2% респондентов встречают праздник в новой одежде и еще 2% зажигают бенгальские огни, гирлянды и смотрят салют.

При этом 54% опрошенных не имеют никаких новогодних примет. Чаще это мужчины (64%), но 41% женщин выбрали такой же ответ.

Фото: realnoevremya.ru

Согласно другому опросу, 81% россиян считает, что лучше сделать 31 декабря официальным нерабочим днем навсегда.

Дарья Акимова