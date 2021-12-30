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88% казанцев считает, что 31 декабря лучше сделать выходным навсегда

10:49, 30.12.2021
88% казанцев считает, что 31 декабря лучше сделать выходным навсегда
Фото: realnoevremya.ru

Большинство россиян считает, что лучше сделать 31 декабря официальным нерабочим днем навсегда, таковы данные опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

За выходной 31 декабря — 81% россиян. Женщины чаще мужчин поддерживают эту идею (84 и 79% соответственно), как и россияне моложе 34 лет (85% против 79% более зрелых сограждан старше 45 лет).

Больше всего идею о выходном дне 31 декабря поддержали в Волгограде и Казани — 89 и 88% соответственно, а еще в Красноярске и Екатеринбурге — 73 и 74%.

Фото: realnoevremya.ru

В опросе поучаствовали 1 600 представителей экономически активного населения из всех округов страны. Опрос проводился с 22 по 29 декабря 2021 года среди граждан России старше 18 лет, имеющих постоянную работу.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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