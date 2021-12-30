88% казанцев считает, что 31 декабря лучше сделать выходным навсегда

Большинство россиян считает, что лучше сделать 31 декабря официальным нерабочим днем навсегда, таковы данные опроса сервиса по поиску работы SuperJob.



За выходной 31 декабря — 81% россиян. Женщины чаще мужчин поддерживают эту идею (84 и 79% соответственно), как и россияне моложе 34 лет (85% против 79% более зрелых сограждан старше 45 лет).

Больше всего идею о выходном дне 31 декабря поддержали в Волгограде и Казани — 89 и 88% соответственно, а еще в Красноярске и Екатеринбурге — 73 и 74%.

Фото: realnoevremya.ru

В опросе поучаствовали 1 600 представителей экономически активного населения из всех округов страны. Опрос проводился с 22 по 29 декабря 2021 года среди граждан России старше 18 лет, имеющих постоянную работу.

Маргарита Головатенко