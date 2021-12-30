Владимир Путин подписал законы о наказании за неполную уплату алиментов

Российский президент Владимир Путин подписал сегодня пакет законов о привлечении к административной и уголовной ответственности неплательщиков алиментов, даже если они частично перевели средства на содержание детей и нетрудоспособных родителей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменения внесены в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ. Нарушителям будут грозить исправительные работы на срок до 150 часов, арест от 10 до 15 суток или штраф в размере 20 тысяч рублей.

Также добавлены обновления в в статью 157 Уголовного кодекса России, согласно которой сейчас предусмотрены наказания в виде исправительных и принудительных работ или лишения свободы на срок до одного года за неоднократную неуплату алиментов. Теперь, если неплательщик полностью погасит задолженность, он освобождается от ответственности по данной статье.

По данным Федеральной службы судебных приставов, задолженность за неуплату алиментов на несовершеннолетних детей составляет сейчас в России 176 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Также сегодня президент подписал закон об отмене обязательного регулярного техосмотра личного автотранспорта.

Дарья Акимова