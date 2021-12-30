Закон об отмене обязательного техосмотра подписан Путиным

Президент России подписал закон об отмене обязательного регулярного техосмотра личного автотранспорта в России. Соответсвующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

От техосмотра освобождаются легковые автомобили и мотоциклы, принадлежащие гражданам и используемые ими только для собственных нужд. Однако эта процедура остается обязательной для такси и участвующих в перевозках пассажиров автобусов и грузовиков.

Также обязательный техосмотр остается для машин и мототранспортных средств, которые старше четырех лет, при их продаже и регистрации, а также в случае внесения изменений в конструкцию транспорта.

Фото: kremlin.ru

Также сегодня Путин подписал закон об уголовном наказании для водителей-лихачей, постоянно нарушающих ПДД.

Дарья Акимова