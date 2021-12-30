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В январе из Нальчика в Казань запустят пробный пассажирский авиарейс

22:29, 30.12.2021
В январе из Нальчика в Казань запустят пробный пассажирский авиарейс
Фото: Максим Платонов

В январе 2022 года будут запущены пробные полеты по маршруту Нальчик — Казань. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя аэропорта Нальчик Ислама Шомахова.

По словам Шомахова, рейс из Нальчика в Казань вылетит 15 января в 12:00 мск, а из Казани в Нальчик — 18 января в 15:10 мск. Если он окажется востребованным, то станет постоянным.

Как сообщается, вместимость самолетов составляет 50 пассажиров.

Фото: Максим Платонов

Ранее стало известно, что в следующем году в казанском аэропорту появятся рейсы в Оренбург. Полеты будут осуществляться три раза в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Дарья Акимова
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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