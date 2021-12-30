В следующем году в аэропорту Казани появятся рейсы в Оренбург

Фото: Максим Платонов (архив)

В следующем году расписание аэропорта Казани дополнится полетами в Оренбург. Возможность прямым рейсом добраться в Оренбургскую область появится 2 января. Полеты будут осуществляться трижды в неделю по вторникам, четвергам и воскресеньям.

вторник: вылет из Казани в 18.25, прилет в Оренбург — в 21.35. Обратный вылет из Оренбургской области — в 22.35, прилет в Казань — в 21.55.



четверг: вылет из Казани в 19.40, прилет в Оренбург — в 23.00. Обратный вылет из Оренбургской области — в 23.50, прилет в Казань — в 23.10.



воскресенье: вылет из Казани в 13.40, прилет в Оренбург — в 17.00. Обратный вылет из Оренбургской области — в 18.00, прилет в Казань — в 17.10.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Для каждого аэропорта указано местное время.

Вместимость авиалайнеров составляет 50 пассажиров, сообщает пресс-служба «ЮВТ Аэро».

Вчера стало известно, что в январе в аэропорту Казани появятся рейсы в Саранск и Магнитогорск.

Диана Жиленкова