С 1 января страховые пенсии в России проиндексируют на 5,9%

Фото: Максим Платонов

С 1 января 2022 года страховые пенсии в России проиндексируют на 5,9%. Соответствующее повышение заложено в бюджет Пенсионного фонда России на 2022—2024 годы.

Ожидается, что фиксированная выплата к страховой пенсии составит 6401 рубль. Также с 1 апреля будущего года вырастут социальные пенсии на 7,7%.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что с 2022 года Пенсионный фонд РФ будет предоставлять россиянам отдельные меры поддержки, которые сегодня назначают органы социальной защиты населения и Роструд.

Также в следующем году право на страховую пенсию будут иметь женщины в возрасте 56,5 года и мужчины в возрасте 61,5 года.

Дарья Акимова