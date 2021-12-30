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С 1 января страховые пенсии в России проиндексируют на 5,9%

19:58, 30.12.2021 1
С 1 января страховые пенсии в России проиндексируют на 5,9%
Фото: Максим Платонов

С 1 января 2022 года страховые пенсии в России проиндексируют на 5,9%. Соответствующее повышение заложено в бюджет Пенсионного фонда России на 2022—2024 годы.

Ожидается, что фиксированная выплата к страховой пенсии составит 6401 рубль. Также с 1 апреля будущего года вырастут социальные пенсии на 7,7%.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что с 2022 года Пенсионный фонд РФ будет предоставлять россиянам отдельные меры поддержки, которые сегодня назначают органы социальной защиты населения и Роструд.

Также в следующем году право на страховую пенсию будут иметь женщины в возрасте 56,5 года и мужчины в возрасте 61,5 года.

Дарья Акимова
ОбществоЭкономика

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20:26
    И что, это то самое повышение "значительно выше инфляции", обещанное гарантом? Напомню, инфляция даже официальная 8,4% а реальная процентов 25.
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