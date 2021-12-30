Пенсионный фонд расширит перечень мер соцподдержки с 2022 года

Фото: Анна Сейтумерова

Пенсионный фонд РФ с 2022 года будет предоставлять россиянам отдельные меры поддержки, которые сегодня назначают органы социальной защиты населения и Роструд.



Для их оформления нужно будет подать заявление, однако отличие в том, что получение выплат при их переходе в ПФР будет упрощено. Фонд будет подтверждать право на меры поддержки по принципам социального казначейства, а некоторые данные запрашивать в других ведомствах. Это позволит освободить граждан от обязанности по сбору документов.

Меры поддержки с 2022 года охватят более 2 млн человек. Предполагается, что в течение года гражданам выплатят в общей сложности 120 млрд рублей, сообщает RT.

Фото: realnoevremya.ru

Объединение Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) планируется завершить к 1 января 2023 года.

Маргарита Голвоатенко