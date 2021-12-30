Фальков: вопрос о введении дополнительных ограничительных мер в вузах из-за COVID-19 не рассматривается

Фото: Максим Платонов

В России не планируют вводить дополнительные ограничительные меры в вузах из-за COVID-19, в том числе по причине распространения штамма «омикрон». Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

По его словам, в этом смысле университеты адаптировались и все необходимые решения уже принимаются, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Недавно в Госдуме предложили продлить школьные каникулы до 16 января из-за ситуации с COVID-19. Пропущенные занятия предполагается компенсировать путем их переноса на дальнейший период. Позднее в Минпросвещения заявили, что такая инициатива не рассматривается, однако регионы вправе самостоятельно принимать решение исходя из эпидемиологической обстановки.

Диана Жиленкова