В России не планируют продлевать школьные каникулы из-за COVID-19

Фото: Максим Платонов

В Минпросвещения России заявили, что вопрос о продлении каникул в школах не рассматривается. Ведомство контролирует эпидемиологическую ситуацию.

Решение о сроках каникул регионы могут принимать самостоятельно. Отмечается, что острых вспышек заболеваемости COVID-19 в российских школах не наблюдается. Меры по закрытию классов и переводу на временное дистанционное обучение затронули менее 0,9% учеников, передает ТАСС.

Фото: Максим Платонов

Вчера в Госдуме предложили продлить школьные каникулы до 16 января из-за ситуации с COVID-19. Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова сообщила, что пропущенные занятия можно компенсировать путем их переноса на дальнейшие периоды.

Диана Жиленкова