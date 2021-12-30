В России выявили 103 случая заражения штаммом «омикрон»
В России выявили 103 случая заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». Все очаги локализованы, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Заболевшие — люди, приехавшие из-за рубежа или очень близко с ними контактировавшие. Сейчас уже проводится первый скрининг тест-системы для выявления нового варианта вируса, сказала она в эфире телеканала «Россия 24».
Сегодня замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков заявил, в Татарстане медики готовятся к приходу штамма коронавируса «омикрон».
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