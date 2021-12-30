Россия может направить наблюдателей на конституционный референдум в Белоруссии

Россия направит наблюдателей на конституционный референдум в Белоруссии, если Минск направит приглашение. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она подчеркнула, что организация референдума — внутреннее дело Белоруссии.

— В случае получения приглашения от белорусской стороны вопрос о направлении, в частности, наблюдателей, будет решен положительно, — приводит ТАСС ее слова.

Фото: kremlin.ru

В понедельник был представлен проект изменений и дополнений к Конституции республики. Согласно им, президент страны не может занимать свой пост более двух сроков. Кроме того, в новых поправках исключено положение, дающее главе государства право назначать шесть членов Центральной комиссии РБ по выборам и проведению республиканских референдумов, председателя Конституционного и Верховного судов, председателя Высшего хозяйственного суда из числа судей этих судов, председателя Комитета государственного контроля.



В июле текущего года президент Белоруссии Александр Лукашенко обещал провести референдум по новой Конституции страны. По его словам, это может произойти не позднее февраля следующего года. В ноябре 2020 года Лукашенко сообщал, что при новой конституции не будет занимать должность президента Белоруссии.



Татьяна Леухина