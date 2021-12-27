Проект поправок к Конституции Белоруссии запрещает занимать пост президента страны более двух сроков подряд

На основном государственном информационном ресурсе в области права и правовой информатизации Белоруссии опубликовали проект изменений и дополнений к Конституции республики. В документе содержится новое положение в статье 81 — «одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков».

Согласно проекту, эта норма вступит в силу после избрания нового президента Белоруссии. Действующий глава государства может быть избран председателем Всебелорусского народного собрания, следует из документа.

Из статьи 84, определяющей полномочия главы государства, исключено положение, дающее ему право назначать шесть членов Центральной комиссии РБ по выборам и проведению республиканских референдумов, председателя Конституционного и Верховного судов, председателя Высшего Хозяйственного суда из числа судей этих судов, председателя Комитета государственного контроля.

Год назад президент Белоруссии Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года, заявил, что при новой Конституции не будет занимать должность президента Белоруссии. Он же говорил, что отстранить его от власти может только белорусский народ, руководствуясь основным законом страны.



Фото: kremlin.ru

В июле 2021-го Лукашенко пообещал провести референдум по новой Конституции страны не позднее февраля следующего года. Перед этим ее вынесут для ознакомления на всенародное обсуждение.



Татьяна Демина