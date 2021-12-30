В Татарстане зарегистрировали 80 новых случаев заражения коронавирусом

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 80 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 30 декабря в Татарстане зарегистрировано 42 617 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 36 264 человека, в том числе 89 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 1 431 человек, в том числе шесть за минувшие сутки.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в Татарстане также выявили 80 новых случаев COVID-19.

Маргарита Головатенко