За сутки в Татарстане выявили 80 новых случаев заражения COVID-19
За прошедшие сутки в Татарстане выявили еще 80 зараженных коронавирусом. Общее число заболевших составило 42 537 жителей республики.
В общей сложности выздоровели 36 175 татарстанцев, в том числе 100 — за минувшие сутки. За все время пандемии от COVID-19 скончались 1 425 татарстанцев.
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