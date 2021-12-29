Новости общества

11:45 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

За сутки в Татарстане выявили 80 новых случаев заражения COVID-19

11:37, 29.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За сутки в Татарстане выявили 80 новых случаев заражения COVID-19
Фото: Максим Платонов

За прошедшие сутки в Татарстане выявили еще 80 зараженных коронавирусом. Общее число заболевших составило 42 537 жителей республики.

В общей сложности выздоровели 36 175 татарстанцев, в том числе 100 — за минувшие сутки. За все время пандемии от COVID-19 скончались 1 425 татарстанцев.

Фото: Ринат Назметдинов

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем