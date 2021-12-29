За сутки в Татарстане выявили 80 новых случаев заражения COVID-19

Фото: Максим Платонов

За прошедшие сутки в Татарстане выявили еще 80 зараженных коронавирусом. Общее число заболевших составило 42 537 жителей республики.

В общей сложности выздоровели 36 175 татарстанцев, в том числе 100 — за минувшие сутки. За все время пандемии от COVID-19 скончались 1 425 татарстанцев.

Фото: Ринат Назметдинов

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Диана Жиленкова