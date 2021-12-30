В Советском районе Казани появится улица Ханская

В Советском районе Казани появится новая улица. Ей присвоили название «улица Ханская — Ханская урамы».

Улица расположена рядом с гостиничным комплексом «Дубай», парком «Чингисхан» и Музеем авто на трассе М-7, следует из постановления исполкома Казани, опубликованном в сборнике документов мэрии.



В 2021 году одну из улиц в Советском районе Казани назвали Новогодней. Всего в столице Татарстана более 20 улиц с праздничными названиями.



Татьяна Демина