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В Советском районе Казани появится улица Ханская

09:52, 30.12.2021 1
В Советском районе Казани появится улица Ханская
Фото: kzn.ru

В Советском районе Казани появится новая улица. Ей присвоили название «улица Ханская — Ханская урамы».

Улица расположена рядом с гостиничным комплексом «Дубай», парком «Чингисхан» и Музеем авто на трассе М-7, следует из постановления исполкома Казани, опубликованном в сборнике документов мэрии.

В 2021 году одну из улиц в Советском районе Казани назвали Новогодней. Всего в столице Татарстана более 20 улиц с праздничными названиями.

Татьяна Демина
Общество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:04
    Хорошее название.
    Улицы Ленина, Советские и прочих террористок Клары Цеткиной надо давно переименовать.
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