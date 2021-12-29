В Татарстане отремонтируют дорогу «Чистополь — Нижнекамск» Русские Сарсазы — Четырчи за 169,2 млн рублей

Фото: Максим Платонов

В Чистопольском районе Татарстана реконструируют участок автомобильной дороги «Чистополь — Нижнекамск» Русские Сарсазы — Четырчи за 169,2 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс». Как следует из проектной документации, подрядчику потребуется реконструировать участок дороги протяженностью 2,725 км. Понадобится положить асфальт, обустроить автопавильоны, дорожные знаки, разметки, посадить траву и деревья вдоль дороги. Работы необходимо будет завершить до 21 ноября 2022 года.

Заявки принимаются до 29 декабря 2021 года включительно. Средства на эти цели выделены из бюджета Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее стало известно, что в Татарстане отремонтируют дорогу регионального значения Чистополь — Аксубаево — Нурлат за 33,9 млн рублей.

Дарья Акимова