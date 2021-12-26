В Татарстане почти 34 миллиона рублей направят на ремонт дороги Чистополь — Аксубаево — Нурлат

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане отремонтируют дорогу регионального значения Чистополь — Аксубаево — Нурлат. На эти цели из бюджета республики выделят более 33,9 миллионов рублей.

Планируется провести ремонт на участке дороги протяженности 2 км в Аксубаевском районе РТ. Завершить работы подрядчик должен до 19 августа 2022-го.

Заказчиком ремонт участка дороги Чистополь — Аксубаево — Нурлат выступает ГКУ «Главтатдортранс», следует из документации на портале госзакупок. Подрядчик пока не найден. Его определят в следующем месяце.

Фото: Максим Платонов (архив)

Дорогу Чистополь — Аксубаево — Нурлат уже ремонтировали в этом году. В Чистопольском районе Татарстана по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» на участке с 27,6 км до 29,9 км рабочие уложили слой высокоплотного асфальтобетона, укрепили обочины по полтора метра с каждой стороны, нанесли дорожную разметку.

Татьяна Демина