Исследование: 63% казанцев планируют встретить Новый год дома
63% жителей Казани планируют провести новогоднюю ночь дома, 17% — у друзей и знакомых, а 10% — на даче. Таковы результаты исследования сервиса «Авито.Услуги».
В выборе новогодних подарков 57% казанцев ориентируются на свой вкус. Чаще всего выбор падает на сувениры и приятные мелочи (46%), сладости (44%), предметы для дома и интерьера (27%).
На подарки 23% жителей столицы Татарстана планируют потратить до 4 тысяч рублей, а 9% — более 10 тысяч рублей.
Вчера сообщалось, что россияне не готовы менять новогодние каникулы на отпуска. Незадолго до этого лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить длинные новогодние каникулы и присоединить эти дни к отпускам.
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