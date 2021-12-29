Исследование: 63% казанцев планируют встретить Новый год дома

Фото: Максим Платонов (архив)

63% жителей Казани планируют провести новогоднюю ночь дома, 17% — у друзей и знакомых, а 10% — на даче. Таковы результаты исследования сервиса «Авито.Услуги».

В выборе новогодних подарков 57% казанцев ориентируются на свой вкус. Чаще всего выбор падает на сувениры и приятные мелочи (46%), сладости (44%), предметы для дома и интерьера (27%).

Фото: Максим Платонов

На подарки 23% жителей столицы Татарстана планируют потратить до 4 тысяч рублей, а 9% — более 10 тысяч рублей.

Вчера сообщалось, что россияне не готовы менять новогодние каникулы на отпуска. Незадолго до этого лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить длинные новогодние каникулы и присоединить эти дни к отпускам.

Диана Жиленкова