Жители России не хотят менять новогодние каникулы на отпуска

Фото: Максим Платонов

Россияне выступили против инициативы лидера ЛДПР Владимира Жириновского отменить длинные новогодние каникулы и присоединить эти дни к отпускам, чтобы граждане могли сами выбирать, когда им отдыхать. Таковы данные опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob.

Идею политика поддержали только 38% россиян. Против оказались 50%, а 12% не смогли оценить подобную инициативу. Чаще всех против выступали женщины (59%) и граждане старше 45 лет (52%). Среди мужчин оказалось почти одинаковое количество сторонников и противников — 43 и 44% соответственно.

В качестве аргументов против приводилось то, что взрослые и дети устают за полгода работы и учебы, а также то, что не каждый работодатель охотно отпускает сотрудников в отпуск даже всего на две недели.

Фото: Максим Платонов (архив)

Другое недавнее исследование показало, что 86% россиян в праздничные дни отвечают на звонки и сообщения по работе. Не готовы к этому лишь 11% работающих.

Дарья Акимова