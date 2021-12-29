70% участников из Татарстана успешно сдали Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности

Фото: Анна Сейтумерова

Во Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности приняли участие свыше 36 тысяч татарстанцев. Это наибольшее количество участников по сравнению с показателями других регионов страны.

Одним из первых сдал зачет президент республики Рустам Минниханов. В целом 70% участников из РТ успешно сдали зачет, сообщает пресс-служба Отделения — Национального банка по РТ Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ.

Фото: pixabay.com

В этом месяце сообщалось, что каждый третий житель Казани (36%) не строит никаких финансовых планов. Планируют свои будущие доходы и расходы на срок менее полугода 34% горожан, на полгода-год — 16%.

Диана Жиленкова