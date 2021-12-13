Исследование: 36% жителей Казани не строят финансовых планов

34% жителей Казани планируют свои будущие доходы и расходы на срок менее полугода, а 16% — на полгода-год. Причем каждый третий казанец (36%) не строит никаких финансовых планов вообще. Таковы результаты исследования сервиса SuperJob.

В целом контролируют свои доходы и расходы 64% жителей столицы Татарстана. 48% казанцев ведут примерный учет собственных финансов, 16% — строгий. Причем строгий учет финансов характерен для мужчин, примерный — для женщин. А вот совсем не контролируют свои финансы 36% горожан.

Фото: realnoevremya.ru

У 42% казанцев отсутствуют сбережения. Если будет потерян доход, то 21% жителей города могли бы прожить за счет своих накоплений меньше месяца, а 16% — от одного до двух месяцев. До полугода могли бы продержаться на сбережениях 11% жителей Казани.

На прошлой неделе сообщалось, что жители России считают, что к 10 января 2022 года доллар и евро вырастут по отношению к рублю на 9%. За курсом доллара следит 24% россиян, евро — 17%.

Диана Жиленкова