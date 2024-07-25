В России вступил в силу закон, обязывающий банки приостанавливать переводы на два дня при угрозе мошенничества

Фото: Арсений Губаев

Банки в России будут обязаны приостанавливать переводы денежных средств на два дня, если данные о получателе есть в базе данных Центробанка «О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента». Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.

Если клиент повторит операцию в течение двух дней, перевод снова приостановят. Банк должен будет уведомить клиента о причинах приостановки и сроках. После двух дней банк обязан будет исполнить операцию, но не будет нести финансовую ответственность.

Банки также получат право приостанавливать переводы по новым признакам мошеннических операций, предупреждая клиента о потенциальной опасности. В этом случае клиент сможет подтвердить перевод, и банк его исполнит, если не найдет сведений о получателе в базе данных ЦБ.



Анастасия Фартыгина