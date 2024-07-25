Операторы кикшеринга с начала сезона заблокировали более 200 тысяч аккаунтов пользователей

Фото: Максим Платонов

Операторы сервисов кикшеринга в России с начала сезона выписали 211 тысяч штрафов и заблокировали 213 тысяч аккаунтов пользователей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику сервиса «Яндекс Go».

С 27 мая операторы сервисов кикшеринга повысили штрафы за нарушения ПДД и правил сервисов. За самые серьезные из них, например за езду в нетрезвом виде, штраф достигает 150 тысяч рублей. За введение взысканий выступила и Госдума — она приняла на законодательном уровне введение наказаний.

Так, в Казани с начала этого сезона уже заблокировали более 1,8 тысячи пользователей, а штрафов было выписано более 12 тысяч раз.

Чтобы отследить поездку, достаточно знать время и место инцидента. Максим Платонов / realnoevremya.ru

По словам агрегаторов, информацию о нарушениях они получают от инспекторов ГИБДД или от городских камер и граждан, обращающихся с жалобами. Перед наложением каждого штрафа в сервисах проверяют данные о нарушении по фото или видео.

Олег Исаков