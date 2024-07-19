«Трое детей — куда он скроется?»: суд Татарстана признал законным арест подполковника по делу о полицейском капремонте

Фото: Ирина Плотникова

Действующему начальнику полиции — замначальника Мамадышского отдела МВД Ильнару Исхакову сегодня не удалось добиться освобождения из казанского СИЗО-1. Верховный суд РТ не нашел оснований для отмены или изменения меры пресечения, сообщает с заседания журналист «Реального времени».



На заседании подполковник Исхаков просил отпустить его под домашний арест, говорил, не скрывался, являлся к следователю по вызову, в том числе 10 июля — в день, когда был задержан. Сообщил, что хочет помогать супруге, которая в данный момент осталась одна с детьми.

— Трое малолетних детей — куда он скроется?! Считаю, мера пресечения избрана необоснованно. Предполагаемое деяние не является насильственным. Расцениваю это как способ давления для получения показаний, — выступил адвокат арестованного Фанис Мухаммадиев.

По ходатайству защиты к материалам приобщили справку о состоянии здоровья арестованного, страдающего двумя серьезными заболеваниями, а еще письменное согласие его родителей и брата — на проживание Исхакова в их доме в Высокогорском районе в случае избрания домашнего ареста.

Адвокат также отметил: в материалах арестного дела не было тех, которые подтверждали бы наличие ущерба и причастность его подзащитного к преступлению. «Все основано на предположениях!» — возмутился защитник. С его слов, следователь лишь дал понять, что в деле имеются иные доказательства, но пока они составляют тайну следствия.

По версии силовиков, в ноябре 2023 года, оставшись в ранге и. о. начальника отдела полиции по Мензелинскому району, Исхаков подписал документы о приемке капремонта в здании отдела, закрыв глава на недоделки и недочеты со стороны подрядчика, позже оцененные в те самые 1,5 млн рублей.

На заседании прозвучало — дело было возбуждено еще 3 мая текущего года в отношении неустановленных лиц, но сразу по шести эпизодам — двум мошенничествам в особо крупном размере, двум превышениям полномочиями и двум служебным подлогам.