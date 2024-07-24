Механизм самообложения привлек от населения Татарстана 2,3 миллиарда рублей

Фото: Максим Платонов

За последние 9 лет благодаря системе самообложения от населения Татарстана удалось привлечь 2,3 миллиарда рублей. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил председатель Комитета Госсовета республики по жилищной политике Андрей Егоров. Он добавил, что на каждый собранный с населения рубль регион добавляет еще 4 рубля, что составляет 9 миллиардов рублей.

— На собранные средства произвели благоустройство территорий, которые выбрали сами жители, в том числе дороги, водоснабжение и так далее. На 2024 год в республиканском бюджете предусмотрено 1,3 млрд рублей на систему самообложения. Уже в первой половине 2025 года будет точная информация, сколько население денег вложило на самообложение, — подчеркнул Егоров.

По словам спикера, в первую очередь на средства самообложения республика благоустроила сельские кладбища. Также деньги направляются на освещение, дорожные и иные работы.

Самообложение в Татарстане практикуют с 2013 года. Суть программы проста: жители сельских поселений на сходах и референдумах решают, какие работы по благоустройству населенных пунктов они хотели бы провести и сколько личных средств готовы потратить на это общее дело. При этом на каждый рубль, собранный людьми, из республиканского бюджета направляются еще четыре. За 2014—2020 годы в целях софинансирования из республиканского бюджета всего было выделено 5,2 миллиарда рублей. В 2022—2024 годах на это запланировано 2 миллиарда рублей.

Елизавета Пуншева