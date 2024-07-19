Банк России опубликовал курс валют с 20 июля
Банк России опубликовал официальный курс валют с субботы, 20 июля. По отношению к основным денежным единицам рубль ослаб.
Цена юаня повысилась на 0,01 рубля, доллар поднялся в цене на 0,15 рубля, евро напротив, подешевел — на 0,06 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:
- юань 12,03 рубля;
- доллар 88,02 рубля;
- евро 96,04 рубля.
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