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Экономика

Пользователи российского банка столкнулись с трудностями при переводе денег через приложение

12:58, 19.07.2024
Пользователи российского банка столкнулись с трудностями при переводе денег через приложение
Фото: Paul Hanaoka на Unsplash

Пользователи Т-банка могут столкнуться с трудностями при попытке совершить перевод через мобильное приложение.

Корреспонденты ТАСС убедились, что пользователи Т-банка не могут перевести деньги через мобильное приложение. При попытке перевода всплывает окно «Операция невозможна. Повторите попытку позже».

Напомним, сегодня произошел массовый сбой в работе операционной системы Windows, который затруднил функционирование компаний в разных отраслях по всему миру. О проблемах сообщили банки и компании в США, Австралии, Индии, Великобритании и Евросоюзе.

Рената Валеева

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