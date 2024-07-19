Пользователи российского банка столкнулись с трудностями при переводе денег через приложение
Пользователи Т-банка могут столкнуться с трудностями при попытке совершить перевод через мобильное приложение.
Корреспонденты ТАСС убедились, что пользователи Т-банка не могут перевести деньги через мобильное приложение. При попытке перевода всплывает окно «Операция невозможна. Повторите попытку позже».
Напомним, сегодня произошел массовый сбой в работе операционной системы Windows, который затруднил функционирование компаний в разных отраслях по всему миру. О проблемах сообщили банки и компании в США, Австралии, Индии, Великобритании и Евросоюзе.
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