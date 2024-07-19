Евросоюз увеличил закупки российских железа и стали до максимума с 2022 года

По данным европейской статистики, в конце весны Евросоюз значительно увеличил объемы закупок российских металлов. В результате Россия стала основным поставщиком этих товаров объединению, о чем сообщает РИА «Новости».

В мае экспорт российских товаров из железа и стали в Европейский союз увеличился на 29% по сравнению с апрелем. По сравнению с маем прошлого года рост составил 1,2%. Общий объем поставок достиг €373,1 млн.



В основном экспортировались полуфабрикаты из железа и нелегированной стали (на сумму €175 млн) и ферросплавы (на €81 млн).

Крупнейшим покупателем российских металлов стала Италия, которая увеличила импорт в 1,6 раза — до €120 млн. Также сильно вырос экспорт в Нидерланды — в 7,3 раза, до €78,5 млн.

В то же время европейские страны стали закупать больше российского алюминия. За месяц объем закупок увеличился в полтора раза и достиг €97,8 млн. Это самый высокий показатель с октября 2023 года. Больше всего увеличила импорт этого металла Германия — в 11 раз. Также значительно выросли закупки в Италии — почти в четыре раза, и в Швеции — в пять раз.

На днях стало известно, что ЕС увеличивает импорт российского газа, несмотря на санкции. Так, в мае 2024 года Евросоюз импортировал примерно на 30% больше газа из России, чем в сентябре 2022 года.

Олег Исаков