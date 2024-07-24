Стоимость перелетов по России в эконом-классе за полгода выросла на 17% и составила более 7 тысяч рублей

Фото: Максим Платонов

Средняя стоимость полета в салоне самолета эконом-класса на расстояние в 1000 километров составила 7 363 рубля по итогам первого полугодия 2024 года. Это на 17% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на сводку Росстата.



С начала года стоимость перелетов эконом-классом на внутренних рейсах в среднем увеличилась на 31%. В июне 2024 года цена выросла на 14% по сравнению с предыдущим годом и на 8% по сравнению с маем 2024 года и составила 8 473 рубля. Для сравнения: средняя цена перелета на 1000 километров в экономическом классе за весь прошлый год была зафиксирована на отметке в 6 649 рублей.



В июне посол Белоруссии в России сообщил о планах введения «плоских» тарифов на авиаперелеты между странами. По его словам, цены на билеты между городами России и Белоруссии будут одинаковыми и не будут зависеть от даты и сезона.

Олег Исаков