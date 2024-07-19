Осталось досидеть до августа: суд Татарстана признал законным приговор бывшему замглавы ФСС республики

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня Верховный суд Татарстана утвердил приговор по делу о так называемой «колясочной» афере. Просьбы о смягчении наказания со стороны бывшего замглавы отделения Фонда соцстраха в Татарстане Камиля Фатыхова и экс-начальника отдела Фонда Марата Сагирова в апелляции были отклонены, передает журналист «Реального времени».



При этом адвокаты осужденных ставили в Верховном суде РТ вопрос о незаконности приговора и оправдании. Напомним, на старте расследования Фатыхова и двух братьев Сагировых обвиняли в хищении 14,5 млн рублей Фонда соцстраха и попытке увода еще 10,7 млн рублей.

Как Вахитовский суд скостил ущерб по делу

Вахитовский суд при вынесении приговора 21 февраля 2024 года посчитал нужным объединить два эпизода дела в одно длящееся преступление, которое квалифицировал как покушение на мошенничество для двух экс-сотрудников Фонда и пособничество в этом со стороны брата одного из них. Фатыхова и Сагирова-старшего приговорили к 7 годам колонии общего режима со штрафами по 500 тысяч рублей каждому, Сагиров-младший получил условный срок в 4 года.

По данным источников «Реального времени», назначенный судом срок для бывших сотрудников ФСС истекает в августе текущего года.

Напомним, по версии силовиков, в 2018—2019 годах обвиняемые незаконно получили доступ к персональным данным инвалидов в ФСС, нуждающихся в инвалидных колясках и протезах, и через фирму «Альянс» стали предоставлять очередникам нужный товар. При этом денег с инвалидов не брали, а оформленные с ними договоры предоставляли в Фонд соцстраха для получения компенсаций как за приобретенные самостоятельно средства реабилитации. При этом стоимость этих изделий в документах была завышена втрое и именно эту тройную цену, как считают в СК, ФСБ и прокуратуре, в качестве компенсаций из бюджета получали участники преступной схемы — замглавы отделения ФСС Камиль Фатыхов, начальник отдела обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации отделения ФСС Марат Сагиров и его брат, сотрудник «Альянса» Ильдар.

Вахитовский суд Казани посчитал доказанным ущерб лишь в размере 3 млн 886 тысяч рублей. Потому что исключил из объема обвинения ортопедическую обувь и все протезы, предоставленные инвалидам по вышеназванной схеме, не найдя в деле обоснования, что их стоимость была существенно завышена. Не усмотрел райсуд такого обоснования и по ряду полученных инвалидами колясок — «Ортоника», «Армед» моделей Н-040, 3000, 4000 и 5000. В итоге компенсации за поставку коммерсантами этих кресел инвалидам вычли из установленной силовиками суммы. Та же участь постигла компенсации за коляски «неизвестного происхождения» — без указания в документах четкой модели и марки. «Приговор не может быть основан на предположениях», — указал в этой части председательствующий по делу судья Наиль Камалетдинов.

Согласно приговору, в рамках установленного преступления обвиняемые похищали и пытались похитить компенсации за коляски всего одной модели — «Армед Н-035". Причем, закупали их по цене 6 тысяч 72 рубля, а документы на компенсацию оформляли на сумму в 21 тысячу 679 рублей. В СК и прокуратуре включали в размер ущерба полный размер указанной компенсации, однако и с этим Вахитовский суд не согласился.

«Несмотря на отсутствие правовых оснований для выплаты компенсации, подсудимые предоставили нуждающимся коляски и фактически выполнили часть функций ФСС по обеспечению техническими средствами реабилитации, в результате чего из бюджета РФ в качестве компенсации подлежали выплате денежные средства в размере действительной стоимости кресла-коляски — 6 тысяч 72 рубля», — говорится в приговоре.

Экс-глава отделения ФСС нашел в деле «политический» след

«Прошу сердечно — быть снисходительными к нам. Я нахожусь в заключении с 9 декабря 2019 года, то есть почти 4 года и 8 месяцев. За это время родные умерли, дети выросли, мама инфаркт перенесла, а я все это время не то, что пообщаться, даже выразить какую-то моральную поддержку не имел возможности», — обращался к Верховному суду из камеры СИЗО-1 Камиль Фатыхов.

Он уверял — та схема, что силовики считают преступной, в рамках пилотного проекта неоднократно обсуждалась на встречах в Кабмине РТ, с участием вице-премьеров республики, банкиров и тех сотрудников Фонда, что позже стали свидетелями по делу, а отчеты о работе с инвалидами по программе возмещения затрат подавались в центральный аппарат ФСС. «Все документы инвалидами были подписаны, и товары поставлены. Ни одной жалобы по поводу качества — ни устной, ни письменной — не было подано за все это время!», — указывал бывший зам управляющего отделения ФСС, подчеркивая, что и потерпевший Фонд ущерб не признавал и исков не подавал.

Фатыхов высказал версию, что его преследование могло быть инициировано с целью создания помех карьерному росту. «На тот момент я являлся и.о. руководителя отделения в Татарстане, был представлен президенту нашей республики руководством центрального аппарата с рекомендацией — назначить меня управляющим. Но в последующем назначили другого (Павла Лоханова, позднее осужденного за взятку — ред.), возможно это повлияло на дальнейшие события...»

Адвокат осужденного Айдар Сейтумеров просил оправдать Фатыхова, считая — предъявленное обвинение не нашло подтверждения в суде. Защитник напомнил — вменяемая его клиенту схема ныне закреплена федеральным законом, и любой инвалид может по электронному сертификату от государства обратиться в магазин и получить необходимую ему коляску, либо иное средство реабилитации. По мнению Сейтумерова, ничего незаконного Фатыхов не делал, он лишь исполнял служебные обязанности.

Заметка дополняется.