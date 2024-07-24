Минтруд предложил увеличить МРОТ до 22 440 рублей с начала 2025 года

Фото: Динар Фатыхов

Министерство труда и социальной защиты России предлагает установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в размере 22 440 рублей. Это на 16,6% больше текущего показателя. Проект предполагает введение этой суммы с 1 января 2025 года.

Сейчас МРОТ в России составляет 19 242 рубля. В середине июня депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму предложение, согласно которому зарплата «на руки» не может быть ниже уровня МРОТ.

Во время послания Федеральному собранию в начале 2024 года президент Владимир Путин объявил, что к 2030 году уровень минимальной оплаты труда в стране должен увеличиться до 35 тысяч рублей.

Олег Исаков