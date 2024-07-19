Новости экономики

14:19 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

В Татарстане испытали новый способ заключения контракта с единственным поставщиком

12:26, 19.07.2024
В Татарстане испытали новый способ заключения контракта с единственным поставщиком
Фото: Динар Фатыхов

Пресс-служба Госкомитета Татарстана по закупкам сообщает, что Татарстан стал первым регионом в России, который испытал новый способ заключения цифрового контракта с единственным поставщиком. Это произошло в рамках пилотного проекта, запущенного Федеральным казначейством 1 июля.

В рамках тестирования Татарстан использовал новый функционал Единой информационной системы цифровых закупок.

Первые цифровые контракты по новым правилам заключил Татарский академический государственный театр оперы и балета имени Мусы Джалиля. Контракт касается закупки услуг по продаже билетов на театральные и культурные мероприятия.

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Экономика Татарстан

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть661.1
  • Нижнекамскнефтехим92.25
  • Казаньоргсинтез98.6
  • КАМАЗ136.1
  • Нижнекамскшина62
  • Таттелеком0.803