В Татарстане испытали новый способ заключения контракта с единственным поставщиком

Фото: Динар Фатыхов

Пресс-служба Госкомитета Татарстана по закупкам сообщает, что Татарстан стал первым регионом в России, который испытал новый способ заключения цифрового контракта с единственным поставщиком. Это произошло в рамках пилотного проекта, запущенного Федеральным казначейством 1 июля.

В рамках тестирования Татарстан использовал новый функционал Единой информационной системы цифровых закупок.

Первые цифровые контракты по новым правилам заключил Татарский академический государственный театр оперы и балета имени Мусы Джалиля. Контракт касается закупки услуг по продаже билетов на театральные и культурные мероприятия.

Анастасия Фартыгина