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Банк России опубликовал курс валют с 25 июля

17:52, 24.07.2024
Банк России опубликовал курс валют с 25 июля
Фото: Анна Сейтумерова

Банк России опубликовал официальный курс валют с четверга, 25 июля. По отношению к основным денежным единицам рубль усилился.

Цена юаня понизилась на 0,08 рубля, доллар опустился в цене на 0,75 рубля, евро подешевел на 1,08 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань — 11,83 рубля;
  • доллар — 86,55 рубля;
  • евро — 94,38 рубля.
Рената Валеева

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