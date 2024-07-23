Автоэксперты и дилеры прогнозируют падение авторынка до конца текущего года

Фото: Максим Платонов

В нескольких аналитических агентствах прогнозируют падение автомобильного рынка в России по итогам 2024 года. Об этом пишет «Газета.ru».

Так, ассоциация «Российские автомобильные дилеры» пока сохраняет свой прогноз — 1,65 млн проданных новых машин по итогам года. Однако те отмечают, что чаша весов может качнуться и в сторону пессимистичного прогноза из-за возможного повышения ключевой ставки Центробанком и дополнительных изменений экономической ситуации. В таком случае объем продаж составит около 1,3 млн машин.

Национальное агентство промышленной информации оценивает ситуацию еще более скептически. Согласно актуальному прогнозу агентства, в 2024 году в России будет реализовано лишь 1,12 млн новых автомобилей при оптимистичном сценарии, 1,1 млн — при базовом и чуть более 1 млн — при пессимистичном.

Высокие ставки по кредитам и некоторая удовлетворенность потребителя приводят к тому, что рынок охлаждается. Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Эксперты отмечают, что отложенный спрос был частично реализован в 2023 году. Кроме того, ужесточающие меры, повышающие цены и затрудняющие ввоз иномарок, а также высокие ставки по кредитам и некоторая удовлетворенность потребителя приводят к тому, что рынок охлаждается.

Заместитель генерального директора группы «Авилон» по продажам новых автомобилей, Ренат Тюктеев, считает, что в 2024 году в России будет продано от 1,4 до 1,5 миллиона новых автомобилей. Он также отметил, что одним из факторов, влияющих на продажи, является высокая ключевая ставка Центрального банка. Если она повысится, это может затруднить проведение кредитных сделок и привести к стагнации на рынке.

Олег Исаков