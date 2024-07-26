Банк России опубликовал курс валют с 27 июля
Банк России опубликовал официальный курс валют с субботы, 27 июля. По отношению к основным денежным единицам рубль ослаб.
Цена юаня понизилась на 0,01 рубля, доллар поднялся в цене на 0,16 рубля, евро подорожал на 0,09 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:
- юань — 11,73 рубля;
- доллар — 85,57 рубля;
- евро — 93,26 рубля.
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