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Банк России опубликовал курс валют с 27 июля

17:33, 26.07.2024
Банк России опубликовал курс валют с 27 июля
Фото: Максим Платонов

Банк России опубликовал официальный курс валют с субботы, 27 июля. По отношению к основным денежным единицам рубль ослаб.

Цена юаня понизилась на 0,01 рубля, доллар поднялся в цене на 0,16 рубля, евро подорожал на 0,09 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань — 11,73 рубля;
  • доллар — 85,57 рубля;
  • евро — 93,26 рубля.
Рената Валеева

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