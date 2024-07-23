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Банк России опубликовал курс валют с 24 июля

18:24, 23.07.2024
Банк России опубликовал курс валют с 24 июля
Фото: Максим Платонов

Банк России опубликовал официальный курс валют со среды, 24 июля. По отношению к основным денежным единицам рубль усилился.

Цена юаня понизилась на 0,06 рубля, доллар опустился в цене на 0,48 рубля, евро подешевел на 0,30 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань — 11,91 рубля;
  • доллар — 87,30 рубля;
  • евро — 95,46 рубля.
Рената Валеева

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