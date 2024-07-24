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В Татарстане на вакцинацию в 2025 году дополнительно выделят 66,4 млн рублей

13:46, 24.07.2024
В Татарстане на вакцинацию в 2025 году дополнительно выделят 66,4 млн рублей
Фото: Максим Платонов

В Татарстане на проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям в 2025 году дополнительно выделят более 66,4 млн рублей, суммарный объем средств составит 85,5 млрд рублей. Траты на проведение этих мероприятий внесены в проект бюджета республики на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, сообщает пресс-служба Минфина Татарстана.

Объем средств на последующие два года составит:

  • 86,8 млрд рублей в 2026 году;
  • 90,3 млрд рублей в 2027 году.

Также в этом году на приобретение вакцин от коклюша в Татарстане дополнительно направят 43,2 млн рублей. Средства выделили из бюджета региона в соответствии с решением правительства республики.

Разиль Самигуллин

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