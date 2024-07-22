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Банк России опубликовал курс валют с 23 июля

17:41, 22.07.2024
Банк России опубликовал курс валют с 23 июля
Фото: Реальное время

Банк России опубликовал официальный курс валют со вторника, 23 июля. По отношению к основным денежным единицам рубль усилился.

Цена юаня понизилась на 0,06 рубля, доллар опустился в цене на 0,24 рубля, евро подешевел на 0,28 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань — 11,97 рубля;
  • доллар — 87,78 рубля;
  • евро — 95,76 рубля.
Рената Валеева

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