В России ожидается снижение экспорта ячменя более чем в два раза

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В текущем сельскохозяйственном сезоне экспорт ячменя может сократиться более чем вдвое и составить 3,5 млн тонн. По итогам предыдущего сельхозсезона экспорт ячменя из России составил свыше 8 млн тонн, а валовый сбор — 21,1 млн тонн. По прогнозам ИКАР, в текущем сезоне сбор может снизиться до 16,9 млн тонн.

— Возможно, никогда наша страна не сеяла так мало ярового ячменя, как в этом году. Хотя за последние годы мировой рынок ячменя утрачивал свою значимость — росла доля пшеницы и кукурузы, — цитирует ТАСС генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько.

Стоит подчеркнуть, что с января по апрель Россия увеличила экспорт зерна в Китай в 19,4 раза. По данным таможенной статистики Главного таможенного управления Китая, за 4 месяца импорт российской пшеницы на китайский рынок достиг 96,6 тыс. тонн.

Разиль Самигуллин