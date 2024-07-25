В Госдуме предложили создать аналог системы SWIFT внутри объединения БРИКС

Фото: Динар Фатыхов

Вице-спикер Госдумы Александр Бабаков выступил с инициативой создания новой системы финансовых институтов в рамках объединения БРИКС. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ходе стратегической сессии экономического сотрудничества со странами Африки в сфере энергетики он предложил сформировать инвестиционный банк и клиринговый банк, а также разработать собственную систему обмена финансовыми сообщениями для стран БРИКС (аналогичную существующему SWIFT).

Бабаков подчеркнул, что новая система должна быть совместима с существующими финансовыми инфраструктурами стран-участниц. По его словам, она должна будет включать в себя интеграцию с национальными платежными системами, банками и другими финансовыми учреждениями.

— Создание собственной системы обмена финансовыми сообщениями позволит странам БРИКС снизить зависимость от западных финансовых институтов и повысить национальную финансовую автономию, — добавил он. — Разработка и внедрение такой системы займет около двух-трех лет.

В настоящий момент идут технические обсуждения с российским Минфином касательно практической стороны организации таких инвестиционных и клирингово-расчетных институтов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Спикер также добавил, что в настоящий момент идут технические обсуждения с российским Минфином касательно практической стороны организации таких инвестиционных и клирингово-расчетных институтов.

В начале июля президент России Владимир Путин выразил надежду на реализацию парламентской структуры в содружестве БРИКС.

Олег Исаков