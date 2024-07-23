«Казанькомпрессормаш» по итогам 2023 года выплатит дивиденды в размере 2,4 млрд рублей
По итогам 2023 года «Казанькомпрессормаш» выплатит дивиденды в размере 2,4 млрд рублей. Размер выплат на одну обыкновенную акцию — 7,1 тыс. рублей.
Согласно данным сайта, номинальным держателям акции, являющимся профессиональными участниками рынка, выплаты поступят 12 августа 2024 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — 2 сентября 2024 года.
В прошлые два года по итогам 2021 и 2022 годов собранием акционеров АО «Казанькомпрессормаш» было принято решение об отмене выплат дивидендов.
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