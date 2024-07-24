Ак Барс Банк опубликовал отчет об устойчивом развитии за 2023 год

В своем четвертом отчете Ак Барс Банк отразил актуальность ESG-повестки, руководствуясь международными стандартами отчетности в сфере устойчивого банкинга.



В 2023 году по линии устойчивого развития банк укрепил свои позиции. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг Ак Барс Банка до уровня ESG- III(b) (высокий уровень соблюдения интересов в области устойчивого развития при принятии ключевых решений) за разработку методологии оценки ESG-рисков заемщиков. Агентство позитивно оценило работу банка по совершенствованию цепочки поставок, а также повышение информационной прозрачности в рамках рейтингового процесса.

Банк непрерывно совершенствует деятельность, стремясь в полной мере соответствовать ожиданиям общества. Например, в отчетном году Ак Барс Банк стал первым участником эксперимента по партнерскому финансированию в сфере исламского банкинга, который позволил обеспечить финансовыми возможностями тех клиентов, для которых по религиозным соображениям традиционные банковские продукты остаются недоступными.

Также особое внимание Ак Барс Банк уделяет вопросам социальной ответственности перед обществом — благотворительности, поддержке сфер образования, здравоохранения, культуры и других.

В 2023 году банк запустил онлайн-платформу обучения, на которой разместил два собственных курса в формате геймификации: «Эффективное управление личными финансами» и курс для предпринимателей «Финансы для руководителей». Помимо этого, банк продолжает и социальную работу в направлении благотворительности для поддержки местных сообществ через развитие уже начатых программ и реализацию новых.

Ак Барс Банк интегрирует принципы устойчивого развития во все ключевые бизнес-процессы и сферы деятельности, руководствуясь передовыми тенденциями в сфере ESG-банкинга, тем самым создавая условия для улучшения качества жизни нынешних и будущих поколений.

Ознакомиться с полным отчетом можно по ссылке.

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