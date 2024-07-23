С начала года Китай нарастил импорт нефти из России на 5% — уже поставлено 55 млн тонн сырья

Фото: Ринат Назметдинов

С начала 2024 года Китай увеличил импорт российской нефти на 5%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя государственного энергоуправления КНР Чжан Цзяньхуа.

За первые шесть месяцев текущего года Китай импортировал 55 миллионов тонн российской нефти, что на 4,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные привел вице-премьер КНР Дин Сюэсян на заседании российско-китайской межправительственной комиссии по энергетике.

Напомним, что Китай также нарастил импорт трубопроводного газа из России на рекордные $737 млн — это на 29% больше, чем за июнь прошлого года. Кроме того, это стало лучшим показателем за последние 5 лет — российский экспорт в КНР увеличился в 13 раз.



Олег Исаков