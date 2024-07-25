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Банк России опубликовал курс валют с 26 июля

17:28, 25.07.2024
Банк России опубликовал курс валют с 26 июля
Фото: Татьяна Демина

Банк России опубликовал официальный курс валют с пятницы, 26 июля. По отношению к основным денежным единицам рубль усилился.

Цена юаня понизилась на 0,09 рубля, доллар опустился в цене на 1,14 рубля, евро подешевел на 1,20 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань — 11,74 рубля;
  • доллар — 85,41 рубля;
  • евро — 93,17 рубля.
Рената Валеева

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